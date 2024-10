Fratelli d’Italia, la squadra: "Ci prendiamo la Regione"

‘L’Emilia-Romagna cambia’. Fratelli d’Italia ha annunciato così la lista dei candidati alle prossime elezioni regionali - previste per il 17-18 novembre - a sostegno della candidata civica Elena Ugolini. All’hotel Sydney è avvenuta ieri la presentazione degli 11 candidati, in presenza di buona parte della classe dirigente dei meloniani. A fare gli onori di casa è Galeazzo Bignami, viceministro Infrastrutture e Trasporti. "L’astensionismo è un ostacolo della democrazia, è necessario sollecitare la partecipazione", dice Bignami.

Secondo il viceministro, "Elena Ugolini è una candidata forte e pronta a realizzare le aspirazioni di chi si ritrova in lei". Non solo Bignami, è presente anche il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti. "L’Emilia-Romagna è contendibile – parla Foti -. Lo spoglio del 18 novembre potrebbe anche essere un ‘lunedì nero’. Nero intendo per i nostri avversari, senza alcun riferimento ad altro", afferma tra i sorrisi dei presenti. E sull’alluvione, "la prevenzione idrogeologica è una specifica della Regione – dicono in coro Bignami e Foti-. È un argomento che va tenuto fuori dai temi della politica, questo territorio è trascurato a causa di un’assenza di manutenzione che arriva da chi da 50 anni governa l’Emilia-Romagna". Inoltre, continua Foti, "ci hanno contestato l’autonomia differenziata quando proprio Stefano Bonaccini n’è stato tra i promotori". Foti saluta il senatore Marco Lisei e introduce la lista bolognese, guidata da Marta Evangelisti, attuale capogruppo regionale FdI.

"De Pascale mette al centro la sanità dopo che il suo stesso partito l’ha falcidiata", dice Evangelisti. Fratelli d’Italia ha schierato anche Francesco Sassone, capogruppo meloniano a Palazzo d’Accursio (assente alla presentazione a causa di un incidente in motorino), Manuela Zuntini, vicepresidente del consiglio comunale, Diego Baccilieri, coordinatore provinciale del partito, Pasquale Gianfrancesco, coordinatore provinciale delle Terre di Pianura, Morena Gruppioni, vicesindaco di Molinella, Domenico Nobile, coordinatore provinciale di Lavino Samoggia e Borgo Panigale, Nicolas Vacchi, coordinatore provinciale delegato al circondario imolese, Donatella Bellini, imprenditrice, Angela Bertoni, consigliera comunale a San Giovanni in Persiceto e Alessandro Sangiorgi, già candidato civico a San Lazzaro.

Giovanni Di Caprio