Fratelli d'Italia presenta 15 emendamenti al regolamento sulla videosorveglianza

Piovono emendamenti sul testo del regolamento sulla videosorveglianza. A presentarne quindici è stato il capogruppo di Prima Castello Luca Morini, in quota Fratelli d’Italia. "Il regolamento di videosorveglianza interessa una tipologia di trattamento dei dati dei cittadini tra le più delicate in assoluto tra quelle di competenza comunale, e ‘in gioco’ ci sono diritti fondamentali dell’individuo. Su una materia così importante – tuona Morini -, il nostro Comune ha già accumulato un ritardo di oltre 5 anni, che diventano 7 se consideriamo che la norma di riferimento diede due anni di tempo a tutti, comuni inclusi, per raggiungere la conformità normativa". Morini, poi, sottolinea come riguardo al regolamento portato ultimamente in commissione "si ammetta candidamente che non è ancora stata predisposta una singola valutazione d’impatto, la proporzionalità e la gestione dei rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento", e come sia grave "l’assenza di valutazione sulle potenzialità intrinseche di alcune videocamere, in alcuni casi in grado di tentare riconoscimenti facciali, incroci di dati con codici identificativi di veicoli e rilevazioni della voce".