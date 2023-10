Fratelli d’Italia va a congresso: "Grande attenzione al territorio"

Grande attenzione al territorio e alle tante problematiche sollevate da cittadini, imprese e famiglie. Questo, in sintesi, uno dei temi principali che caratterizzeranno il congresso di Fratelli d’Italia. L’assise si terrà il 5 novembre, dalle 9, presso The Sydney Hotel, in via Michelino 73. Ai lavori partecipano anche Galeazzo Bignami, vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione Fratelli d’Italia.

Il congresso avrà due candidati ma non in concorrenza fra loro, in quanto l’assise riguarda sia la provincia che la grande città di Bologna: Francesco Sassone, sarà il candidato coordinatore provinciale di Fd’I e Manuela Zuntini, consigliere e vice presidente del Consiglio comunale sarà la candidata a coordinatore per la grande città.

"Sarà un congresso unitario, attorno al vice ministro Bignami. Gli iscritti al partito alla data del 30 settembre erano già quasi 2.500, ma il tesseramento andrà avanti fino alla fine di dicembre e, con grande soddisfazione, possiamo dire che abbiamo già triplicato il risultato dello scorso anno e altri stanno arrivando", sottolinea Sassone.

"Il nostro sarà il primo congresso a livello nazionale. Per Roma è importante che si parta da Bologna, per noi un segnale molto importante confermato dalla presenza di Bignami sempre presente sul territorio e Donzelli", come fa notare Sassone.

"Nel corso del congresso si parlerà di tematiche nazionali ma anche locali, il nostro partito presta grande attenzione ai territori attraverso non solo i tesserati, ma anche grazie a tutti i militanti che presenziano e organizzano i banchetti e ai nostri amministratori negli enti locali, facendosi portavoce di tutte le istanze delle varie realtà – afferma Sassone –. Voglio ringraziare tutte queste persone per il loro enorme impegno ed entusiasmo che ci sta facendo raggiungere grandi risultati".

Ma l’obiettivo del partito del premier Giorgia Meloni, non si ferma certo qui: "Puntiamo a strappare il numero più alto possibile di comuni alla sinistra – annuncia Sassone –. Questo per confermare che all’interno del nostro partito ci sono competenze, professionalità e capacità per affrontare anche il governo locale. Siamo preparati a dare risposte concrete a cittadini, imprese e famiglie. L’ascolto alle istanze di chi vive e lavora nei territori è fondamentale per noi. Perché questa è anche la nostra storia. Siamo un partito che fa del radicamento sul territorio la sua cifra – sottolinea – e questo continueremo a fare, ascoltare tutte le voci che arrivano dai nostri territori per dare risposte concrete. Questo è il nostro obiettivo con la coerenza e concretezza che contraddistingue il nostro partito".

Monica Raschi