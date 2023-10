Fratelli d’Italia va a congresso: "Vogliamo vincere le elezioni"

"Abbiamo triplicato i tesserati rispetto all’anno scorso, ora sono circa 2.500 in tutta la metropoli. Una nuova fase? No, è il frutto del grande apprezzamento per l’attività di governo". Francesco Sassone, consigliere comunale di FdI a Palazzo d’Accursio e Capo di gabinetto del viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, svela la kermesse congressuale che darà nuovi coordinatori a Fratelli d’Italia su tutto il territorio nazionale, dalle grandi città fino alle province.

Si partirà dalle Due Torri?

"Esatto: a Bologna si terranno i primi congressi, uno per il capoluogo e uno per la città metropolitana. Per Roma è importante che si parta da Bologna, un segnale importante".

Quando si terranno?

"Vogliamo celebrarli il prima possibile, entro ottobre. Sarà un congresso unitario, attorno al viceministro Bignami".

Ci sono già dei candidati per i due ruoli da coordinatore?

"Sì. Il sottoscritto per la provincia e la consigliera Manuela Zuntini per la città".

Il segnale politico?

"Vogliamo rafforzare la già ottima opposizione che si fa su tutto il territorio metropolitano ai provvedimenti del sindaco Lepore. Gli ottimi risultati li dobbiamo sia alla grande attività del viceministro e del senatore Marco Lisei, sempre presenti sul territorio, sia all’attività di tutti i consiglieri, comunali, regionali e metropolitani. Senza dimenticare i militanti, il nostro cuore pulsante: li ringraziamo".

Obiettivo principale la vittoria alle prossime elezioni?

"Dalle Europee fino alle Amministrative e alle Comunali. E ovviamente la Regione. Vogliamo vincere. I nostri amministratori locali stanno già lavorando bene, riuscendo a veicolare al meglio il messaggio del governo Meloni. La sfida è lanciata".

Quali politiche, secondo lei, potrebbero penalizzare il centrosinistra alle urne?

"Dalla Città 30 alla sicurezza, fino ai cantieri del tram che già stanno penalizzando i commercianti, Lepore continua a basare tutto su posizioni ideologiche che crediamo si tramuteranno in un clamoroso autogol. Continueremo con la nostra dura opposizione, prima per strada e poi nelle sedi istituzionali".

Paolo Rosato