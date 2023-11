Fratelli d’Italia va all’attacco: "Il Comune non ci fornisce gli atti"

"Sulla Garisenda l’amministrazione comunale continua a fornire pochi dati e confusi". Fratelli d’Italia, dopo aver già presentato un esposto in Procura, va all’attacco di Palazzo d’Accusio accusandola di essere ’reticente’: "Stiamo aspettando da almeno un anno tutti i verbali del comitato dal 2019 ad oggi – dice Stefano Cavedagna, presidente del gruppo di FdI in Comune –, larga parte dei quali sollecitano il Comune ad intervenire, cosa che non ha fatto prima delle ultime settimane. Forse è per questo che non ci vengono forniti. È su queste basi che abbiamo presentato l’esposto alla Procura".

Secondo Cavedagna, fin dal 2019 c’erano allarmi che avrebbero dovuto indurre il Comune ad attivarsi ma che sono invece rimasti inascoltati. Finora FdI, dopo la richiesta di accesso agli atti, ha ricevuto solo i documenti dal febbraio scorso ad oggi. Non quelli relativi agli anni precedenti.

"La Sovrintendenza ha fatto la sua parte, il Governo ha fatto e sta facendo la sua parte – continua –. Il Comune, proprietario della Torre, si è attivato solo ora dopo che l’ha trascurata per anni. Sosteniamo qualsiasi azione che riteniamo condivisibile per il bene della Garisenda, ma la giunta si prenda le sue responsabilità, ne ha e sono gravi. Ora si occupi anche dei commercianti e dei residenti della zona".

L’amministrazione, dal canto suo, assicura che "tutti gli atti saranno consegnati, anche quelli degli anni precedenti. Gli uffici li stanno assemblando. Comne sempre, massima trasparenza".

Cavedagna però non ci sta e sottolinea che "l’inerzia del Comune avrà un costo rilevante, per i cittadini come per le attività commerciali. Se gli interventi fossero stati effettuati prima, si sarebbero evitati tanti disagi per i cittadini ed ingenti danni per i commercianti e le altre attività economiche, visto che ora è si è chiuso mezzo centro della città. Per questo secondo noi il sindaco deve prendersi le sue responsabilità".

Nell’esposto presentato in procura nei giorni scorsi, FdI ricostruisce fin dal 2019 il lavoro del comitato e gli allarmi che sarebbero stati messi nero su bianco e lo fa in base alla relazione finale depositata nei giorni scorsi dallo stesso comitato, poi sciolto dal sindaco Lepore. Ora saranno i magistrati, aperta un’inchiesta come da prassi, a valutare se sussistano eventuali elementi a carico del Comune.

Gilberto Dondi