Fratellini e Zio Tore sono ’Trop Secret’

’Andrea Fratellini, ‘quello col pupazzo’. Si trova così online. Guardando i suoi spettacoli si fa effettivamente fatica a distinguere l’uomo dal personaggio di stoffa e gommapiuma, il suo Zio Tore. Assieme hanno vinto Italia’s got talent nel 2020 e, ora, girano i palcoscenici italiani con Trop Secret. Uno spettacolo durante il quale Fratellini, fantasista eclettico, comico, ventriloquo, cantante e illusionista, gioca con i nostri vizi e debolezze insieme con Zio Tore e altri, nuovi, pupazzi. Il fantoccio ‘impertinente’ nasce "tra corsie di un reparto di pediatria dell’ospedale di Olbia, dove vivevo e lavoravo – racconta Fratellini – Nel tempo libero mi occupavo di volontariato. Ho iniziato a parlare ai bambini con dei pupazzi guardando la mamma di una bambina ricoverata, che rispondeva alle domande solo se erano questi personaggi a fargliele". Inizialmente il pupazzo si chiama Doc Tore (omaggio a Ritorno al Futuro). Poi la famiglia si è ingrandita: ora c’è la moglie di Tore, la cognata suora e diversi altri come Luciano Pavarotti. Oggi alle 16 al Teatro Dehon di via Libia Fratellini e Zio Tore interagiranno e coinvolgeranno con il pubblico di piccoli e grandi spettatori. Non mancheranno le canzoni, rigorosamente cantate dal vivo.

