Fratture, valutare il rischio

Due nuovi strumenti diagnostici dotati di tecnologia Rems (Radiofrequency Echographic Multi Spectrometry) la tecnologia più innovativa per stimare la densità minerale ossea tramite ultrasuoni, che consente di stimare il rischio di frattura a cinque anni basandosi sulla qualità ossea e una sonda ecografica per la diagnosi e il follow up delle malattie reumatologiche. Strumenti preziosi donati sia al Maggiore che al Sant’Orsola da Amrer (Associazione malati reumatici Emilia-Romagna), grazie al contributo del 5xmille, al ricavato delle vendite dei panettoni natalizi e delle colombe pasquali e da Anipi (Associazione nazionale italiana patologie ipofisarie) Emilia-Romagna al lascito della Signora Marisa Ventura, per un valore di 92.500 euro.