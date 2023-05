Frazioni pulite dai rifiuti abbandonati

Seconda edizione di ‘Frazioni pulite’ a cura delle consulte di Bevilacqua, Galeazza, Palata Pepoli, Sammartini, Bolognina e Caselle. L’obiettivo è liberare strade, fossi e campi dai rifiuti abbandonati. Grandi e piccoli, associazioni e singoli volontari possono partecipare ai 5 appuntamenti che si tengono tra maggio e giugno, il sabato con ritrovo alle 14,30. Il 20 maggio verranno coinvolte le frazioni di Sammartini e Bolognina; il 27 maggio sarà la volta di Palata Pepoli; il 3 giugno quella di Palata Pepoli, per concludere il 10 giugno a Caselle con una grande festa di chiusura al parco Cinelli. "La pulizia - afferma Marco Martelli sindaco di Crevalcore – e la cura di un luogo, di un paese, non può essere delegata unicamente ai servizi preposti. Ma deve essere una responsabilità in capo ad ogni singolo cittadino. E’ quindi meritoria l’azione delle consulte per sensibilizzare i cittadini sul tema e per far "toccare con mano" l’enorme quantità di rifiuti che ogni giorno vengono gettati nelle vie, nei fossi e nelle campagne". L’iniziativa ‘Frazioni pulite’ conta della collaborazione dell’ufficio ambiente del Comune e di Geovest, che fornisce i materiali utili alla pulizia e si occupa della raccolta finale e dello smaltimento dei rifiuti abbandonati.