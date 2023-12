Freddo, macerie e paura: eravamo sfollati

Angelo

Varni

Inverno 1944. Bologna è costretta da oltre un anno a misurarsi direttamente con la violenza della guerra. La città - snodo cruciale del sistema ferroviario italiano e prima grande città a ridosso della Linea gotica stesa dai tedeschi sull’Appennino per opporsi all’avanzata alleata - viene chiamata a pagare un tragico prezzo alla liberazione del Paese dall’ultimo regime in “camicia nera” e dall’oppressiva violenza degli occupanti nazisti.

È, infatti, sulle sue reti di comunicazione che si concentra il potenziale distruttivo dell’apparato bellico anglo-americano, affidato in particolare ad una supremazia aerea che dalla metà di luglio del 1943 ha preso a scaricare sul territorio bolognese, in un succedersi di quasi 100 incursioni aeree che si protrarranno fino all’ultima del 18 aprile 1945, una quantità devastante di bombe, che non si limitano certo a colpire solo la stazione e le principali direttrici di transito, bensì finiscono per distruggere o lesionare quasi il 50% del patrimonio abitativo, insieme a molte delle principali eccellenze artistiche cittadine (le chiese di San Francesco, San Petronio, San Pietro e San Giovanni in Monte, i Palazzi d’Accursio e Caprara, l’Archiginnasio, coi suoi tesori della cappella dei Bulgari e del Teatro Anatomico, la Mercanzia distrutta dall’errato brillantamento di una bomba da parte di un ufficiale tedesco) e soprattutto provocano quasi 2.500 morti ed oltre 2000 feriti.

Macerie ovunque, perciò, a rendere spettrale l’immagine della città agli occhi dei suoi cittadini, già prostrati dagli anni di una guerra che aveva indotto continue restrizioni degli abituali ritmi di vita, giungendo a provocare finanche difficoltà nel reperimento dei più indispensabili generi alimentari (dalla carne, al latte, allo stesso pane) sottoposti a distribuzione attraverso restrittivi tesseramenti, insieme all’esplosione inevitabile dei prezzi delle merci ormai rintracciabili solo a mercato nero, mentre non restava che la corsa disperata nei rifugi o la funerea conta delle vittime. In quei lunghi mesi di drammatico stordimento provocato da simili condizioni materiali si era sedimentato in città il più totale distacco da quel regime in “camicia nera”, che aveva cercato di forgiare lungo un ventennio i “gloriosi” ideali di un’intera generazione e che aveva finito, invece, per contrabbandare come avventura luminosa una tragedia senza fondo.

Nel frattempo il CLN locale aveva raggiunto un solido compattamento organizzativo, dimostrandosi capace di azioni efficaci contro il terrore nazista sia in città (clamorosa la battaglia del 7 novembre a Porta Lame, forse la più importante battaglia urbana della Resistenza europea) che nelle campagne, a testimoniare l’efficace rapporto tra resistenza cittadina e quella delle aree circostanti, fondato sulla ricerca di un positivo legame di identificazione delle formazioni combattenti con il mondo contadino.

Per altro i bombardamenti delle zone della provincia si erano pesantemente intensificati soprattutto dal precedente giugno, mentre erano calate le incursioni sulla città, salvo il pesantissimo bombardamento del 12 ottobre che, nell’intento di colpire ancora la stazione, aveva raso al suolo l’allora via Roma ( ora Marconi) e via Lame.

Questo aveva indotto gli abitanti delle campagne e i tanti bolognesi prima sfollati lontani dalla propria martoriata città, anche in previsione dei rigori dell’imminente inverno ‘44/‘45, a raggiungere l’area urbana per trovarvi riparo portando con sé il bestiame e gli attrezzi agricoli. La popolazione crebbe fin quasi a 600mila persone, aggravando in modo drammatico la situazione abitativa, con l’emblematica trasformazione degli archi di alcuni portici (parte di quello di San Luca, il tratto dal Meloncello verso la Certosa, quello del Ricovero di via Albertoni ed altri ancora) in piccoli locali ad un precario uso abitativo, che per altro perdurò anche negli anni dell’immediato dopoguerra.

L’ imponente afflusso era stato alimentato, pure, dal diffondersi della notizia che Bologna sarebbe stata dichiarata “città aperta”, a seguito di un’iniziativa del podestà Agnoli, che ne aveva scritto in proposito al comandante supremo delle forze germaniche in Italia, Kesserling, ottenendo solo modeste assicurazioni su di una minor presenza di truppe tedesche nel centro all’interno del circuito dei viali di circonvallazione.

Come dimostrano queste fotografie esposte alla mostra della Cineteca “ Bologna fotografata” anche le aule scolastiche (si tratta in questo caso delle scuole Manzolini e Guinizzelli) furono approntate dal Comune per questa indispensabile opera di accoglienza di un modesto e spaesato mondo contadino costretto a lasciare i propri campi per un riparo in città in grado di assicurarne almeno la sopravvivenza al caldo di stufe economiche, di cui era comunque difficile in quei drammatici mesi trovare la legna per alimentarle.