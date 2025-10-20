“Free palestine”: lo striscione nel giardino dell’asilo nido di Bologna

Bologna, 20 ottobre 2025 – Una bandiera Free Palestine appesa alla rete del giardino del nido comunale Bolzani in via Flora, al Navile. La bandiera è fissata nella parte interna della recinzione così da essere visibile all’esterno.
Il ‘Free Palestine’, oltretutto, è disegnato su un lenzuolino con cui si preparano i lettini per la nanna pomeridiana. Inoltre la scritta riprendere i colori della bandiera palestinese attraverso le impronte di mani di adulti e di bambini, appunto in rosso-nero-verde. Interpellato il Comune non risponde.
Il Comune non emette fiato sul Free Palestine del nido Bolzani. Nel mentre l’assessore alla Scuola, Daniele Ara posta, fuori dal suo assessorato in via Ca’ Selvatica, lo striscione ‘i ‘cinno’ di Bologna marciano per la pace’ corredato da una bandiera della pace.
Nella foto, postata dall’assessore riconoscibile nell’ultima finestra a destra, compaiono i dipendenti dell’Ufficio gestione del personale che lavorano al primo piano di via Ca’ Selvatica
Lo striscione era stato portato dallo stesso Ara, insieme a oltre 100 bambini, ragazzi e le loro famiglie, alla marcia della Pace dei bambini per la Pace, spezzone della più celebe marcia Perugia-Assisi.