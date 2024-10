Frena anche l’Emilia-Romagna. Moda e metallurgia più colpite

Un quadro di difficoltà per l’industria dell’Emilia-Romagna emerge dall’analisi congiunturale dei primi sei mesi dell’anno, indagine condotta da Unioncamere, Confindustria Emilia-Romagna e Intesa Sanpaolo: la produzione continua a calare (-2%), così come fatturato e ordini (-2,8%) e l’export (-1,5% rispetto allo stesso periodo del 2023). I tassi di interesse scendono lentamente e l’Industria 5.0 fatica a decollare a causa anche del ritardo nella pubblicazione dei decreti attuativi, che ha bloccato numerosi progetti. Questo ha causato un calo degli investimenti e delle esportazioni della manifattura, influenzato anche dalla crisi del mercato tedesco: "La nostra regione esporta principalmente in UE (circa il 60% ndr) e quando la Germania entra in crisi, ne risentiamo anche noi", spiega Valerio Veronesi, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna. Sul tema degli investimenti, Intesa San Paolo ha rilevato un calo della domanda, nonostante il miglioramento dei criteri di offerta, e Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, osserva: "Le imprese spesso ricorrono all’autofinanziamento a causa dei tassi alti e dell’incertezza globale, ma per crescere occorre investire, e noi mettiamo a disposizione tutti gli strumenti possibili". Segnali positivi invece per i mutui alle famiglie per l’acquisto di abitazioni(+5,2% nel secondo trimestre), in linea con l’aumento del 3,8% delle compravendite.

L’andamento economico complessivo della regione non è positivo: il PIL dovrebbe assestarsi a fine anno tra lo 0,9% e l’1% (appena meglio dello 0,8% previsto per il Paese), e alcuni settori ne risentono particolarmente, come la moda (-6,7% di fatturato, -8% di produzione), l’industria metallurgica (fatturato -5,6%, produzione -4,1%, ordini -5,7%) e la meccanica (-3,2% di ricavi, -3,5% di ordini). In generale, si evidenziano maggiori difficoltà per le piccole imprese rispetto a quelle medio-grandi. Numeri positivi, invece, per il settore alimentare (fatturato +1%, produzione +0,8%, ordini esteri +1,8%). Nonostante le difficoltà economiche generali, l’occupazione continua a crescere (+0,5% rispetto all’anno precedente), tuttavia l’indagine di Confindustria mostra un aumento delle ore di Cassa integrazione autorizzata (+45,6% rispetto al 2023) e la presenza di 570.000 persone inattive (che non lavorano e non cercano lavoro) in età lavorativa. "Un dato che deve far riflettere le istituzioni", afferma Andrea Pizzardi, presidente regionale della Piccola Industria di Confindustria. Guardando al futuro, per Veronesi "nei prossimi sei mesi ci aspettiamo un lieve miglioramento, ma è essenziale accelerare la riduzione dei tassi di interesse e sostenere gli investimenti in innovazione".

Alice Pavarotti