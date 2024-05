Frenata nella corsa playoff. Brescia, così non basta

Il Brescia è giunto a due giornate dal termine in ottava posizione, l’ultima utile per disputare i play off, ma, alle sue spalle, le inseguitrici non mollano.

Possono infatti continuare a sperare Reggiana e Sudtirol, che si trovano a -2 dalle Rondinelle, ma anche Pisa, Cosenza e Cittadella, staccate di tre lunghezze possono ancora dire la loro.

Il destino della squadra di mister Maran, dopo il pareggio con la FeralpiSalò, verrà dunque deciso dagli ultimi 180’, che metteranno di fronte a Bisoli e compagni il Lecco (domenica in casa) e il Bari (venerdì 10 in trasferta).

Per la voglia del Brescia di giocare gli spareggi-promozione diventa fondamentale l’incontro che porterà al Rigamonti la compagine lariana, già col biglietto di ritorno in C in mano. La formazione bluceleste non però è in vena di regali e di questo dovrà tenerne conto la squadra di Maran, che in questo periodo non sembra al top della condizione: "È un momento così - commenta il tecnico bresciano - ma siamo ottavi e andiamo avanti nel nostro percorso. In questa fase non c’è tempo per recuperare energie, ma dobbiamo cercare di tirare fuori il meglio da noi stessi, puntando sulla voglia di andare sempre oltre".

I pareggi delle ultime giornate hanno evidenziato una frenata da parte delle Rondinelle, che pure con una FeralpiSalò obbligata a vincere hanno dovuto soffrire e non è bastato il ritorno alla difesa a tre per evitare brividi davanti a Lezzerini: "La difesa a tre – spiega mister Maran – è stata una scelta per dare maggiore densità e per cercare di sfruttare maggiormente la fisicità contro un avversario che sotto questo punto di vista è bene attrezzato. Alla fine ne è uscito un pareggio che possiamo considerare il risultato giusto".

Con il Lecco con il dubbio Moncini che pure ieri ha svolto lavoro differenziato insieme ad Olzer, mentre Adorni, dopo l’operazione, ha proseguito nelle cure. Al di là di quelli che potranno essere gli uomini a disposizione la gara con i lariani, è un esame che può valere tutta una stagione.