Frenata Sasso Gialloblù raggiunti due volte

di Nicola Baldini

Lo avevamo detto in fase di presentazione che, a volte, le partite che appaiono almeno sulla carta più abbordabili, sono quelle che riservano le maggiori difficoltà. Se ne è accorto il di Ivan Pedrelli che, dopo aver battuto nel giro di due settimane corazzate del calibro di Prato e Ravenna, non è riuscito ad andare oltre il 2-2 interno con la modesta Sammaurese. Sia chiaro, un pareggio non è mai un risultato da buttare in una categoria così complessa, resta il fatto che, essendo passato per due volte in vantaggio, il team gialloblù aveva assaporato una vittoria che, se centrata, lo avrebbe proiettato al secondo posto in classifica a pari merito col Forlì.

Gli 11 punti sin qui messi a referto dalla band di Pedrelli rappresentano comunque un grande traguardo, con Geroni e compagni che domenica prossima cercheranno di dare continuità alla striscia positiva sul terreno di gioco del Tuttocuoio.

La partita si accende al 22’ quando i padroni di casa riescono a sbloccare la sfida: su un cross dalla sinistra di Jassey, Tarozzi si libera bene della marcatura e, con una precisa incornata, fredda Pozzer. La Sammaurese non ci sta e, otto giri di orologio più tardi, trova il pari: su un cross di Cningue, Imoh ammortizza bene per Gaetani che, dall’altezza del dischetto, lascia partire un sinistro a giro che non lascia scampo a Celeste. Dopo 40 secondi dall’inizio della ripresa, il Sasso trova il nuovo vantaggio con Michael, abile a spedire di testa in rete uno splendido cross del solito Jassey, ma, a sei giri di orologio dal termine – con i padroni di casa rimasti in dieci per il doppio giallo rimediato da Bonfiglioli – Gaetani è bravo a trasformare il penalty del 2-2. Nel finale, i gialloblù vanno vicini al 3-2 con una conclusione deviata di Pampaloni che centra la traversa.