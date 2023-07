Frequenza ridotta fino a giovedì

Il People mover, la monorotaia che collega la stazione centrale di

Bologna all’aeroporto ‘Marconi’, viaggia con frequenza ridotta "a causa di un intervento straordinario a due dei tre veicoli in dotazione che si è reso necessario questa mattina, a seguito di una manutenzione programmata". Lo comunica Marconi Express, spiegando che, di conseguenza, "il servizio su monorotaia ha attualmente una frequenza di 15 minuti". Per garantire il collegamento è quindi attivo "anche il servizio integrativo su bus-navetta, con i seguenti punti di partenza: all’aeroporto, al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini e alla stazione centrale in via Carracci". I trasferimenti "durano circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto". Da parte sua, Marconi Express stima che l’intervento straordinario sui due veicoli "si possa concludere giovedì", impegnandosi comunque a "fornire ulteriori aggiornamenti all’inizio della prossima settimana"