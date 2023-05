Fresatore con esperienza È richiesto in un’azienda

Cercasi fresatore Cnc in grado di programmare la macchina. Il luogo di lavoro è a San Lazzaro di Savena. È richiesta la conoscenza del linguaggio Heidenhein ed è richiesta, inoltre, un’esperienza di quattrocinque anni nel ruolo.

L’annuncio è rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso.

È offerto un contratto di lavoro dipendente TI - Ccnl Metalmeccanico Confapi, mentre l’orario di lavoro è full-time.

Per candidarsi: dopo esserti registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante "Invia candidatura" e segui le istruzioni riportate.