Fridays for future, sabato 17 giugno manifestazione a Bologna per alluvione e crisi climatica

Bologna, 8 giugno 2023 – Il Fridays For Future torna in piazza e dà appuntamento ai cittadini sabato 17 giugno in piazza XX settembre, con ‘diecimila stivali di fango’. Il ritrovo è fissato alle ore 16 e darà vita a una manifestazione che insiste sulle conseguenze drammatiche della crisi climatica, a distanza di un mese dall’alluvione che ha colpito i nostri territori emiliano-romagnoli, provocando morti e devastazioni. La marcia popolare arriverà fin sotto la sede della Regione, con secchielli pieni di fango, proprio quel fango che è stato spalato dalle località colpite e che ha sommerso intere comunità.

Cosa dicono gli organizzatori

‘Tutto ciò non è un evento improvviso, è crisi climatica – scrive in un post su Instagram la pagina di Fridays For Future Italia e Fridays For Future Bologna-. Stiamo spalando fango in tutta la regione, e lo porteremo sotto le istituzioni che hanno responsabilità con quanto successo’.

La conferenza

Ma in attesa di sabato prossimo, il movimento organizza per domenica mattina una conferenza scientifica sull’alluvione, che inizia alle 11 a Villa Angeletti. Partecipano al dibattito, Alessandro Bratti, segretario generale dell’autorità distrettuale del fiume Po-MiTE, Michele Munafò dell’Ispra, Susanna Corti di Cnr e il professore Gabriele Bollini, docente di progettazione e pianificazione sostenibile dell’università di Modena e Reggio Emilia.