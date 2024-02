Frisbee e pattinaggio artistico. Premiati i campioni di casa

Il Comune premia gli atleti che hanno dato lustro allo sport locale con i riconoscimenti al merito sportivo per il pattinaggio artistico e il frisbee. Ai campionati mondiali di pattinaggio artistico tenutisi a Ibaguè in Colombia dal 19 al 30 settembre 2023 ci sono state grandi affermazioni per le squadre Precision skate Senior e Junior, composte anche da atlete e atleti del Progresso Fontana Pattinaggio di Castel Maggiore. Il Precision Skate Bologna Senior ha conquistato il secondo posto. Allenato da Sara Saletti e Sara Matucci, è composto da atlete ed atleti delle società Progresso Fontana, Polisportiva Lame, Polisportiva Orizon, Polisportiva Spring, Magic Roller e Gsd Aprutino. Alla prima partecipazione a un Mondiale, medaglia di bronzo per il gruppo Precision Skate Bologna Junior, allenato da Sara Matucci e Serena Lambertini.

Nel mese di ottobre 2023, inoltre, due importanti eventi di livello europeo hanno visto tra i protagonisti 10 atleti locali nella disciplina dell’Ultimate Frisbee.

A inizio mese in Polonia a Wroclaw, nella Champions per club le atlete della squadra bolognese Bfd Shout Chiara Cappucci, Elisa Cappucci e Gaia Pancotti hanno ottenuto la vittoria nella categoria Women; Fernando Vozzi e Alberto Cassanelli nella categoria Open invece hanno ottenuto il terzo posto con i loro compagni della squadra Bfd La Fotta. A metà ottobre a Bologna per i Campionati Europei master per nazione, Castel Maggiore è stata rappresentata da cinque atleti in due delle quattro selezioni italiane presenti: Alejandro Aragon, Marco Cappucci, Marco Nones e Tommaso Pedini si sono laureati campioni d’Europa portando a casa la medaglia d’oro con la nazionale italiana Great Grand Master. Emanuele Flain non è riuscito invece a trascinare alla conquista di una medaglia la nazionale italiana Grand Master.