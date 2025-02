Frode al fisco da 100 milioni . Un notaio era il "genio del male"

C’è anche un (sedicente) consulente tributario bolognese tra i capi del presunto sodalizio criminale composto da ben 179 persone, mirato a commettere delitti tributari smantellato dall’operazione ’Ombromanto’ della Guardia di finanza. Una organizzazione che avrebbe avuto il cuore prevalentemente a Reggio Emilia, ma con ramificazioni pure sul capoluogo.

Secondo le accuse, l’organizzazione, con l’aiuto di professionisti compiacenti tra cui due notai bolognesi, uno dei quali definito dalla Procura un "genio del male", creava crediti di imposta fittizi, da cedere poi dietro compenso alle aziende di tutta Italia per abbattere o evadere le tasse. Al vertice dell’associazione, per gli inquirenti, due ex coniugi di Reggio Emilia, affiancati da un consulente tributario – che però non risulta iscritto all’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili e che dunque operava in modo "abusivo oltre che illecito" – nato a Bologna e residente a Monte San Pietro, di 47 anni e con studio in città.

Ieri, i finanzieri hanno eseguito in 28 province italiane varie perquisizioni e un maxi sequestro di beni per un valore totale di oltre 70 milioni di euro, nei confronti di 87 persone fisiche (di cui 40 residenti in Emilia-Romagna e 21 nel Reggiano). Contestati 203 capi di imputazione per reati fiscali e tributari. L’inchiesta è partita da una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate che nel 2018 notò anomalie nell’attività di due società reggiane, che già le Fiamme Gialle stavano attenzionando, riconducibili al presunto "dominus" del sodalizio criminale.

f. o.