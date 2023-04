Frode sui carburanti a Bologna, maxi sequestro da 8 milioni di euro e più di cento indagati

Bologna, 3 aprile 2023 – Decreto di sequestro preventivo per otto milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Bologna su disposizione del gip Sandro Pecorella a carico di una società “operante nel commercio di carburanti, già con sede nella provincia felsinea, e del suo legale rappresentante”. Il provvedimento riguarda l’epilogo di un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia economica-finanziaria di Bologna coordinata dal pm Marco Imperato sulla frode sui carburanti con accise evase per 9 milioni di euro che a dicembre portò all’arresto di un imprenditore e alla denuncia per altre 112 persone, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di accise e tributari, nonché di riciclaggio, auto riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti”.

A fine anno scorso, oltre all’arresto dell'amministratore dell’azienda della provincia attiva nel commercio di carburanti, venne sequestrata, in via preventiva, la cifra di 5 milioni e 300.000 a carico della stessa società e del legale rappresentante. “Il sequestro preventivo per 8 milioni di euro – hanno spiegato i finanzieri oggi – è stato parametrato all'ammontare complessivo delle accise evase dalla società nell'ambito di una frode architettata da un sodalizio criminoso con la complicità di diverse imprese sparse sul territorio nazionale”. Dalle indagini, durate più di tre anni, "è emerso - ricostruisce la Finanza - che la società bolognese, formalmente gestita da un soggetto privo di competenze nel settore dei prodotti petroliferi e apparentemente domiciliata nella sede di un business center, ha sistematicamente sfruttato la licenza di esercizio di un distributore di gasolio della provincia di Barletta-Andria-Trani, tanto da diventare il vero e proprio cardine del disegno illecito”.

L’impresa, infatti, nella veste di “destinatario registrato” - figura, prevista e disciplinata dalla normativa di settore, che identifica gli operatori autorizzati a ricevere prodotti in “regime di sospensione”, vale a dire per i quali l’imposta non è ancora stata versata - ha acquistato 15 milioni di litri di gasolio dai depositi di prodotti petroliferi coinvolti nella frode, per un controvalore di 8 milioni di euro, da destinare “cartolarmente” a uso motopesca, comparto per il quale vige un regime fiscale di esenzione da imposte, evadendo, nel complessivo arco temporale oggetto di indagini, oltre 9 milioni di euro di accise, di cui 8 milioni, evasi a partire dal mese di ottobre del 2019.

È stato infatti appurato che, anziché raggiungere l’impianto di distribuzione pugliese per il rifornimento dei pescherecci (di fatto inattivo), l’enorme quantitativo di carburanti è stato ceduto in contrabbando, a prezzi decisamente più appetibili rispetto a quelli di mercato (1 euro in meno circa al litro, rispetto al valore dei prezzi praticati negli ultimi 3 anni e mezzo), a molteplici soggetti, ai quali è stato ascritto il reato di ricettazione per averlo impiegato per usi diversi da quelli beneficiari dell’esenzione fiscale.

L’attività testimonia ancora una volta l’impegno della Guardia di Finanza e la sinergica collaborazione con l’Autorità Giudiziaria nel contrasto alle frodi in materia di accise, particolarmente lesive sia degli interessi erariali, sia del principio e delle condizioni di libera e sana concorrenza tra operatori del settore, quest’ultimo già messo a dura prova dall’attuale, delicata crisi energetica.