Frode su Iva e fondi Covid Due imprenditori nei guai

La società che forniva manodopera per i cantieri navali di Ancona e Taranto aveva la sede operativa in Appennino, a Grizzana Morandi. E già questo dettaglio sarebbe bastato ad accendere l’attenzione sulla ditta, amministrata di fatto da un quarantottenne campano, pregiudicato, e intestata a un prestanome, un suo dipendente romeno. Ma è stata la spudorata condotta imprenditoriale dei due, accertata dalla Guardia di Finanza, a portare il giudice Letizio Magliaro a firmare la doppia misura cautelare, richiesta dal pm Tommaso Pierini, e il sequestro per equivalente dei beni accumulati, illecitamente, dagli indagati. Per cui il gip ha disposto, nei giorni scorsi, il divieto temporaneo di esercitare l’attività professionale di responsabile legale o amministratore di qualsiasi ufficio direttivo d’impresa.

Stando a quanto ricostruito dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria, i due ‘soci’ in pochi anni avrebbero accumulato circa 400mila euro di debiti con l’erario, per il mancato versamento dell’Iva, e sono riusciti pure a intascare, ingiustamente, 50mila euro di sussidi Covid. Gli accertamenti che hanno coinvolto la coppia rientrano in una più ampia indagine che ha smascherato una rete composta da venti società, legate in maniera ‘opaca’ a persone gravate da precedenti giudiziari.

I due soci, domiciliati in città, avevano aperto nel 2016 la loro azienda. La società, con sede legale a Bologna, era stata subito dopo trasferita in Appennino, secondo gli investigatori proprio per renderne più complessa la ‘tracciabilità’. E per un paio d’anni, effettivamente, malgrado le difficoltà logistiche, aveva fornito manovalanza per i cantieri navali nei due importanti porti. Tuttavia, rimanendo ‘fantasma’ al fisco e omettendo di dichiarare elementi positivi di reddito. Gli ingenti ricavi frutto di questo artifizio sarebbero poi stati, di volta in volta, convogliati su conti correnti a Praga: così, il trasferimento di fondi all’estero ha eluso ogni forma di riscossione coattiva che avrebbe potuto adottare l’Erario.

Una volta ‘svuotata’ la cassa, stando a quanto ricostruito dai finanzieri, i due avevano reso la società inattiva e stavano per metterla in liquidazione, quando è arrivato il Covid, a offrire loro la possibilità di ottenere ulteriori forme di ricavi illeciti. La coppia di imprenditori ha quindi finto che la società fosse ancora in attività e chiesto e ottenuto i sussidi che, sulla carta, sarebbero serviti a sostenere, in un momento di inattività, i loro dipendenti. Dipendenti in quel momento, però, inesistenti: i 50mila euro di aiuti stanziati in tre tranche dallo Stato, appena arrivati sui conti dell’azienda, sono stati subito prelevati in contanti ed utilizzati dai due indagati per fini personali.

Ora anche quel denaro è stato recuperato: la Guardia di Finanza ha sequestrato, come disposto dal gip, 400mila euro, nei vari conti correnti riconducibili ai due, che intanto avevano aperto altre aziende utili a riprodurre lo stesso sistema di illeciti già attuato.

Nicoletta Tempera