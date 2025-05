Fronda dem contro la segretaria: "Orsi impedisce il tesseramento"

"Da alcuni anni una parte minoritaria del Pd di Pieve ostacola il tesseramento per fini autoreferenziali". A parlare è Gianni Melloni, portavoce di 75 iscritti al Pd di Pieve. "Nelle elezioni amministrative dello scorso giugno – dice Melloni – un gruppo ristretto capeggiato dalla segretaria Federica Orsi presentò una lista Pd che ottenne l’11,06% di voti in contrapposizione alla maggioranza degli iscritti che sostenne la storica lista unitaria di centrosinistra con candidato Luca Borsari del Pd che conquistò il 74,78% dei voti. Ebbene, questa maggioranza di iscritti, che più volte ha denunciato l’opacità del procedere della segretaria e soprattutto la sua fallimentare politica, è di nuovo ostacolata perché a Pieve di Cento non è possibile tesserarsi al Pd. E guarda caso proprio in vista della stagione congressuale che coinvolgerà tutto il partito".

A parere di Melloni, l’intento evidente è di conservare la rappresentanza politica della segretaria che addirittura ha trovato spazio nella segreteria della Federazione di Bologna. "La richiesta della maggioranza degli iscritti del Pd di Pieve – continua Melloni – è semplice: si apra immediatamente il tesseramento coinvolgendo la minoranza dell’attuale direttivo e si giunga al congresso previsto a giugno in totale trasparenza. I dirigenti della Federazione di Bologna ne siano i garanti".

"Questo – aggiunge l’esponente del Pd di Pieve – non è solo un problema interno al Pd. Ma un invito a rispettare, nientemeno, che il dettato costituzionale là dove si dice, all’articolo 49): ’Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale’". Borsari aveva già denunciato il paradosso di aver seduti fra i banchi dell’opposizione in consiglio comunale compagni di partito. "Questo problema che si è creato – aveva detto Borsari –, lo risolveranno i vertici del partito, a cui spetta il dovere di trovare una soluzione che rispetti tutte le regole interne al partito stesso. Ma soprattutto rispetti la dignità e la volontà dalla maggioranza dei pievesi iscritti al Pd".

Pier Luigi Trombetta