Frontale con l’autobus, 25enne in fin di vita

Non si arresta la scia di sangue sulle strade della provincia di Bologna. Un impatto devastante quello che si è verificato ieri mattina, verso le 7.30, sulla sp60, nei pressi di via Marconi, la strada provinciale che conduce da San Benedetto Val di Sambro a Madonna dei Fornelli, tra i crinali dell’Appennino.

Per cause ancora al vaglio un’auto, una Fiat Punto vecchio modello, condotta da un nordafricano 25enne, e una corriera, Tper linea extraurbana, che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato tale che l’abitacolo della macchina è stato quasi del tutto distrutto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sia dal distaccamento di Monzuno che da quello di Monghidoro. I pompieri si sono adoperati velocemente per liberare dalle lamiere della macchina l’autista che era rimasto incastrato, privo di sensi, dopo l’impatto.

Sono sopraggiunti, poi, in poco tempo, i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Le condizioni dell’uomo alla guida dell’auto, residente nella frazione di Cedrecchia di San Benedetto Val di Sambro, e che si stava recando presumibilmente a lavoro in una ditta della zona, sono parse da subito molto gravi ed è stato elitrasportato in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna.

Al nosocomio è tuttora ricoverato: si trova in prognosi riservata, in Rianimazione, in pericolo di vita. Il politrauma riportato nell’impatto è severo.

Sono stati portati in ospedale, in codice di bassa gravità, anche il 25enne, straniero e passeggero dell’auto coinvolta nell’incidente, che pare fosse un collega del conducente, e l’autista della corriera, in stato di choc.

A fare i rilievi dello schianto i carabinieri della stazione di San Benedetto Val di Sambro: stando a quanto si apprende, al momento, pare che l’autista Tper abbia visto la macchina sbandare all’improvviso e abbia fatto di tutto per evitare l’impatto che, purtroppo, però, è stato inevitabile.

Per l’ausilio alla circolazione, sul posto, sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia locale.

Zoe Pederzini