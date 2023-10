Frontale sugli Stradelli, grave una 21enne

Ennesimo gravissimo incidente quello verificatosi nella prima mattinata di ieri sulle strade della provincia di Bologna. Erano da poco passate le 8.30 di ier mattina, in via Zucchi, nella prima periferia di San Lazzaro, in frazione Borgatella, sugli stradelli Guelfi quando due mezzi che procedevano in direzioni opposte, una Fiat Seicento ed un furgoncino della Toyota, si sono scontrati frontalmente. La dinamica dello scontro e le cause non sono ancora chiare. Quel che è certo è che l’impatto è stato violentissimo soprattutto per la Fiat 600, guidata da una giovane 21enne di Bologna che si stava dirigendo verso la tangenziale.

L’utilitaria della giovane, infatti, si è accartocciata nell’impatto con il furgoncino tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri, per estrarre la ragazza, hanno dovuto letteralmente tagliare la portiera della Fiat 600 dal lato del guidatore: la 21enne, priva di sensi, è stata affidata a quel punto alle cure dei sanitari del 118 che erano sopraggiunti con un’ambulanza ed un’automedica.

Le sue condizioni sono parse da subito molto gravi tanto che è stata trasportata all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità a causa delle ferite riportate. La 21enne è tuttora in condizioni critiche al Maggiore, ma non è in pericolo di vita. Pressochè illeso, invece, l’uomo che era alla guida del furgoncino della Toyota che non ha necessitato delle cure dei sanitari.

Sul posto, poi, erano presenti tre pattuglie della Polizia locale di San Lazzaro. Gli agenti della Locale si sono occupati dei rilievi che permetteranno di far luce sulla dinamica di questo terribile incidente e, al tempo stesso, hanno dovuto veicolare il traffico intenso che si era creato. La via Zucchi, infatti, per permettere le operazioni di soccorso, prima e lo sgombero della carreggiata dai detriti poi, è stata chiusa in entrambi i sensi per quasi due ore costringendo i pendolari che affollano la strada tutte le mattine a percorrere viabilità alternative allungandi di diversi chilometri il percorso verso Bologna.

L’ultimo grave incidente sulle strade metropolitane si era verificato l’altro ieri (mercoledì, ndr) sulla Ferrarese in territorio di Castel Maggiore. Si era trattato, anche in questo caso, di un frontale tra due autovetture.

Zoe Pederzini