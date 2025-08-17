Frontale sulla Futa, motociclista gravissimo

Uno scontro frontale devastante quello che si è verificato, poco dopo l’ora di pranzo di ieri, sulla Futa a Monghidoro, nella frazione Madonna dei Boschi, poco prima di Loiano. Un’auto, condotta da una donna della zona, e una moto, guidata da un giovane 30enne, si sono scontrate frontalmente. Stando a quanto ricostruito fino ad ora la macchina avrebbe sbandato, per cause in corso di accertamento, andando ad invadere la corsia opposta. In quel frangente la vettura avrebbe impattato contro un albero per poi carambolare addosso al centauro che stava percorrendo la Futa. Il giovane è stato sbalzato al suolo con violenza.

A dare l’allarme alcuni motociclisti che erano con il giovane. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso. Le condizioni del ragazzo sono parse da subito gravissime ed è stato elitrasportato al Maggiore in codice rosso avanzato. Quasi illesa, invece, la donna che era al volante della macchina. Sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento di Monghidoro e i carabinieri della locale stazione. Spetterà a loro chiarire cosa abbia causato questa invasione di carreggiata da parte dell’automobilista e, per farlo, sono stati fatti tutti i rilievi di prassi. La strada, teatro di tanti scontri nel passato, è stata interdetta al traffico a lungo per consentire i soccorsi e le operazione di sgombero della carreggiata dai detriti.

Migliorano, invece, le condizioni del 34enne ferrarese che, due giorni, fa sulla via Nazionale a Malalbergo, si era schiantato contro una macchina dopo aver, a quanto ricostruito fino ad ora, invaso la corsia opposta. Il giovane, che era parso in un primo istante molto grave, si sarebbe stabilizzato una volta arrivato al Maggiore.

Zoe Pederzini