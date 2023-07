Frontale sulla Nuova Porrettana, due feriti gravi

Due automobilisti feriti in modo grave e la Nuova Porrettana chiusa al traffico per tre ore è il bilancio di un brutto incidente stradale che ieri pomeriggio, intorno alle 16,30, si è verificato sulla Statale 64 all’uscita della via San Lorenzo a Sasso Marconi.

Lo scontro frontale ha coinvolto una Fiat Panda e un suv Nissan Qashqa. I due conducenti, un uomo di 55 anni e una ragazza di 25, sono rimasti feriti in maniera grave.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per liberare i due automobilisti rimasti incastrati, a causa del violento impatto frontale, tra le lamiere delle loro rispettive vetture.

Estratti dalle rispettive automobili, l’uomo e la giovane donna sono stati presi in carico dagli operatori sanitari del 118 che però, viste le condizioni critiche dei pazienti, hanno preferito fare decollare l’elisoccorso. Le due persone coinvolte nell’incidente sono così stati caricati sul mezzo di soccorso per essere trasferiti all’ospedale Maggiore di Bologna.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Sasso Marconi che hanno messo in sicurezza il tratto della Nuova Porrettana che nel frattempo era stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Per tre ore la via San Lorenzo, arteria principale di Sasso, è stata interdetta alla circolazione causando notevoli disagi al traffico.