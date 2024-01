Frontale sulla strada provinciale. Punto contro un Suv, tre feriti

Violento scontro frontale tra due automobili, una utilitaria e un Suv, l’altra sera a Crevalcore, lungo la Sp 84, all’altezza del chilometro 1, con il bilancio di tre feriti di media gravità. Tutto è successo intorno alle 19,30. A scontrarsi frontalmente una Fiat Punto ed un Hummer. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso, i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco.

Da quanto si è potuto apprendere la Fiat Punto avrebbe sbandato mentre sopraggiungeva dalla parte opposta l’Hummer. E lo scontro è stato inevitabile. I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi di rito e dovranno stabilire ora l’esatta dinamica dell’incidente stradale. I feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni di media gravità mentre è stato necessario chiudere parzialmente al traffico il tratto interessato dall’incidente per permettere i rilievi, la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia della carreggiata. Sempre lungo questo tratto stradale, nel maggio del 2021, si verificò un gravissimo incidente mortale. Una motocicletta Ducati investì due pedoni con il bilancio del motociclista e di un pedone morti. A perdere la vita nell’incidente stradale fu il 73enne Claudio Ghelfi, persona conosciuta a Crevalcore per il suo impegno politico, mentre il motociclista era un 48enne di nazionalità domenicana residente nel Modenese.

p. l. t.