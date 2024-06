Frontale sulla via Palazzetti. Tre feriti trasportati al Maggiore

Grave incidente, ieri mattina, sulla via Palazzetti, nella prima periferia di San Lazzaro. Le dinamiche sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Quel che è certo è che si è trattato di uno scontro frontale tra una Panda, poi finita nel canale di scolo a bordo della carreggiata, e una Volkswagen Up. Alla guida della prima vettura c’era un 83enne di San Lazzaro. In macchina con lui la figlia, 46enne, che si trovava sul sedile del passeggero. Alla guida della Up, invece, una 84enne di Ficarolo, in provincia di Rovigo. Ad avere la peggio gli occupanti della Panda con l’auto che dopo lo schianto è finita nel fosso a lato della strada. La donna, ferita, è riuscita a uscire da sola. Il padre è stato invece estratto dai vigili del fuoco, sopraggiunti sul posto. Sulla scena dell’incidente anche i sanitari del 118, arrivati con due ambulanze e un’automedica: le condizioni dell’83enne alla guida della Fiat, infatti, erano parse dapprima più gravi di quanto fossero in realtà.

L’uomo è stato portato al Maggiore. La 46enne che era con lui e l’84enne sono state trasportate sempre al Maggiore, ma in codice di media gravità. A rilevare l’incidente la Polizia Locale di San Lazzaro che chiarirà la dinamica. Via Palazzetti è stata del tutto chiusa al traffico per oltre un’ora e mezza per permettere i soccorsi e i rilievi.

z.p.