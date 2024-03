Frontale tra auto a Calderino. Tre feriti, un uomo è grave

Tre auto coinvolte e tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, nell’incidente accaduto ieri mattina sulla strada provinciale valle del Lavino nel tratto che attraversa Calderino, capoluogo di Monte San Pietro.

Secondo una dinamica che è in fase di accertamento da parte dei carabinieri, lo scontro più grave è stato un frontale laterale avvenuto intorno alle 7 tra una Fiat Panda ed una Volkswagen Golf che procedevano in direzione opposta all’altezza di Villa Francia, poche decine di metri più a valle dell’incrocio con la strada provinciale di Mongardino. Coinvolto anche un terzo mezzo, una Jeep Renegade.

A farne le spese i conducenti, e soprattutto l’uomo di 55 anni alla guida della Panda, trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna con un codice di media gravità per un trauma cranico. Per estrarlo dalle lamiere ed affidarlo alle cure dei sanitari è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Più lievi le ferite riportate dalle altre due persone, anche loro trasportate al Maggiore per gli accertamenti del caso.

Per rendere possibile le operazioni di soccorso e poi di sgombero della carreggiata è stato necessario bloccare la circolazione in entrambe le direzioni per più di due ore, con la conseguenza che nella fascia di maggiore traffico si sono formate code chilometriche sia in direzione di Montepastore che sul lato di Zola Predosa.

Pesantissimi i disagi per il trasporto pubblico e per le centinaia di studenti, lavoratori, automobilisti bloccati anche per via di una viabilità locale notoriamente affidata ad una sola dorsale di scorrimento con possibili alternative lunghe e disagevoli verso le vallate laterali di Reno e Samoggia.

Necessariamente lunghi i tempi degli interventi dei soccorritori e poi per i rilievi che permetteranno alle forze dell’ordine di stabilire la dinamica dello schianto, verificatosi per l’invasione di corsia in un tratto già stretto fra le abitazioni e regolato dalla linea continua del divieto di sorpasso.

Dopo lo sgombero dei mezzi e la pulizia della carreggiata intorno alle 9,30 la circolazione è ripresa ma è stato necessario altro tempo per smaltire le lunghe code.

Gabriele Mignardi