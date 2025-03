Frontale tra vetture, due feriti. In auto contro un palo, illesa

Grave incidente ieri poco dopo le 15 a Campogalliano (nella foto), sulla strada provinciale 13. Per cause ancora in corso di accertamento due mezzi si sono scontrati frontalmente ed entrambi, una Fiat 500 ed un autofurgone sono finiti fuori strada. Il conducente del furgone è rimasto incastrato nell’abitacolo e per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei pompieri. Sul posto anche i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: ad avere la peggio un 19enne di origini del Mali che è stato ricoverato a Baggiovara con diverse ferite. Meno gravi invece le condizioni della ragazza alla guida della 500, che procedeva in direzione di Campogalliano. Sul posto gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dello schianto. L’incidente ha causato importanti disagi alla circolazione.

Un altro incidente ieri mattina a Cavezzo, in via Dosso. Un’auto, condotta da una giovane dopo aver sbandato è finita contro un palo della luce, abbattendolo. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore. Infatti il palo in cemento della linea elettrica cadendo è finito nel cortile di una abitazione. La cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Cavezzo coordinati dal Comandante Luigi Scannapieco. Da una prima ricostruzione, pare che la vettura, una Fiat Punto, diretta verso Mirandola, in un tratto rettilineo ha urtare con la parte anteriore del palo. Fortunatamente nel momento in cui il palo precipitava sulla carreggiata non stava transitando nessuno. Sul posto sono giunti prontamente i Vigili del Fuoco di San Felice Sul Panaro che hanno attivato a sua volta i tecnici dell’Enel per la messa in sicurezza. La via Dosso in entrambi i sensi è stata chiusa per circa due ore. La conducente è rimasta illesa, ma sotto choc.

v.r.