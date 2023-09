Frontale violentissimo, poi l’incendio delle auto: morto un 37enne

Budrio (Bologna), 30 settembre 2023 – Un frontale, violentissimo, poi l'incendio delle due auto. È tragico il bilancio dell'ennesimo incidente di ieri sulle strade della provincia, per la precisione a Budrio, frazione Vigorso, in via Rabuina, dove a perdere la vita è stato un 37enne della provincia.

Erano da poco passate le 17. Le due vetture, una guidata dal 37enne che era in auto da solo, e una guidata da una ragazza che portava un passeggero, stavano procedendo in direzioni opposte: una verso Budrio e una verso Castenaso. Ad un certo punto, per cause che sono tuttora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Budrio, le due auto si sono scontrate frontalmente e hanno preso fuoco.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed estratto i passeggeri delle macchine. Con loro sono sopraggiunti anche i sanitari del 118 con varie ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso.

Purtroppo, però, per il 37enne non c'era più nulla da fare. L'impatto è stato tale che è morto sul colpo. Gli altri occupanti dei mezzi sono, invece, stati affidati alle cure dei sanitari. La polizia locale sopraggiunta tempestivamente con due pattuglie si è occupata dei rilievi di prassi, della gestione della circolazione ed ha atteso il pm di turno fino alla rimozione della salma.