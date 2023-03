Frustata alla figlia che scappa di casa

Ha frustato la figlia quindicenne con un cavo elettrico perché non aveva fatto le faccende in casa. E quando la ragazzina, con i fratelli, è andata dalla nonna a cercare aiuto, la donna si è presentata anche a casa della suocera, entrando con la violenza per farsi ‘restituire’ i figli. Alla fine la donna, una quarantacinquenne cinese, è stata arrestata dai carabinieri, che erano già intervenuti per placarla, dopo le botte alla figlia. La brutta storia è accaduta a Sant’Agata Bolognese mercoledì scorso, quando la nonna dei ragazzini, italiana di 77 anni, ha chiamato il 112 dopo essersi vista arrivare a casa i tre nipoti, scappati da casa perché la madre si era arrabbiata con loro. In particolare, la più grande ha mostrato alla nonna la ferita provocata da una frustata che la mamma le aveva sferrato con un cavo elettrico. I carabinieri a quel punto hanno raggiunto l’abitazione della quarantacinquenne, che si è giustificata con loro minimizzando e dicendo di aver semplicemente rimproverato la figlia perché pigra. La donna, però, era molto agitata: così i militari dell’Arma l’hanno accompagnata in una struttura ospedaliera per accertamenti, mentre i tre figli restavano affidati alla nonna paterna, dato che il loro padre, nonché marito della quarantacinquenne, si trova all’estero per lavoro.

La donna, dopo la visita, è stata dimessa dall’ospedale. E per prima cosa è andata a casa dell’anziana suocera, per riprendersi i figli, facendo irruzione nell’appartamento, ancora alterata e fuori di sé. Tanto da prendere anche a calci il fidanzatino della figlia quindicenne, che aveva raggiunto la ragazzina dalla nonna, senza per fortuna procuragli lesioni. La signora, terrorizzata, ha chiamato allora di nuovo i carabinieri, per chiedere aiuto. Questa volta, per la donna è scattato l’arresto per violazione di domicilio aggravata. Su disposizione della Procura, la quarantacinquenne è stata posta ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo. Intanto, proseguono gli accertamenti dei carabinieri per valutare l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia.