Frutta, la raccolta promette bene: "Il caldo anticipato ci ha premiati"

L’annus horribilis della frutta non dovrebbe ripetersi. Le congiunzioni astrali negative del 2023, tra alluvione, gelate primaverili, parassiti sono acqua passata. Lo dicono le previsioni, lo ripetono incrociando le dita i produttori. Davide Vernocchi, agricoltore di Villanova di Ravenna e presidente di lungo corso, tredici anni, di Apo Conerpo, la maxi cooperativa che riunisce frutticoltori e orticoltori, non piange. Sorride con moderata fiducia.

Alla vigilia della campagna di raccolta della frutta che previsioni si fanno?

"Il recente ritorno del freddo non ha fatto danni. Le previsioni sulla qualità e sulla quantità di pesche nettarine, albicocche, cachi e pere sono buone. Ci ha premiato il caldo anticipato. La maturazione è arrivata in anticipo di dieci-dodici giorni".

Nel 2023 però non è andata così.

"L’anno scorso tra alluvione, nubifragi, gelate tardive in generale il raccolto di pere è andato perso al 60%, pesche 50%, kiwi 40%. Ci sono state zone più colpite altre meno. Nel Modenese hanno sofferto in modo drastico le pere: meno 80%".

Le pere sono un problema da tempo.

"In cinque anni, per vari fattori, si è dimezzata la produzione soprattutto a Modena e Ferrara: da 28mila ettari coltivati si è passati a 14mila".

Come va l’export?

"Il livello organizzativo, anche grazie alla digitalizzazione, raggiunto da cooperative e privati in Emilia-Romagna consente di avere ottimi numeri. Apo Conerpo esporta in 50 Paesi del mondo, comprese Asia, Cina e Stati Uniti".

Cosa significa livello organizzativo?

"Significa promozione, marketing ma anche investimenti finalizzati alla gestione del prodotto con tecnologie di ultima generazione per la conservazione finalizzata all’esportazione. Per esempio le pere raccolte a settembre possono durare fino a marzo e il kiwi raccolto a ottobre arriva a giugno".

I consumatori dicono che il prezzo della frutta è alto.

"La frutta italiana è certificata per tutta la filiera e il prezzo rappresenta il valore del prodotto. Offre garanzie di salubrità e di rispetto sociale delle condizioni dei lavoratori. Certe importazioni non garantiscono la stessa trasparenza".

Si fa ricerca in agricoltura?

"Il tema della ricerca è fondamentale. Ogni anno Apo Conerpo investe un milione di euro per rendere la filiera più resistente al cambiamento climatico. Fondamentali in questo ambito sono il sostegno e l’attenzione della Regione Emilia-Romagna".

È vero che scarseggia la manodopera?

"È un fenomeno diffuso anche in agricoltura. È difficile trovare persino lavoratori stranieri. Negli anni Novanta venivano i pensionati e gli studenti italiani, poi è stato il momento dei polacchi, dei rumeni e degli albanesi. Oggi in prevalenza ci sono nordafricani e pakistani. Ma il numero è insufficiente".

Forse pagate poco.

"Falso. Salvo eccezioni, qui non c’è sfruttamento. Le retribuzioni sono quelle stabilite dalle tariffe sindacali e ai lavoratori nella maggior parte dei casi si fornisce anche l’alloggio gratuito. Lo faccio anch’io nella mia azienda. Anzi, chi ha lavoratori bravi li paga bene per non perderli".

C’è chi vi critica per l’uso dei fitofarmaci?

"Anche l’Europa ha fatto retromarcia su una normativa che rischiava di essere troppo rigida. Chiediamo che il nuovo parlamento Ue ci accompagni a scelte di equilibrio. Il frutteto è l’ufficio in cui lavoriamo ogni giorno. Siamo i primi a voler tutelare l’ambiente. Non siamo inquinatori".

La carta di identità in cifre di Apo Conerpo?

"Comprende 50 coop associate per un totale di 5mila aziende. Gli ettari coltivati sono circa 30mila, metà dedicati alla frutta e metà a colture ortive, con circa 5mila ettari per i pomodori".