FSP Polizia, Richiesta di Manutenzione degli Etilometri e dei Top Crash

Manutenzione di etilometri e apparecchi per i rilievi degli incidenti stradali, i top crash. Sono queste le richieste del sindacato Fsp Polizia, a nome del segretario nazionale Gianni Pollastri, in merito agli strumenti in dotazione alla polizia stradale. In particolare, il sindacato lamenta una dotazione ridotta all’osso e, per quanto riguarda i top crash, strumenti fermi da mesi perché mancanti dei cavetti di ricarica o di altre apparecchiature necessarie al loro funzionamento.

Non solo, nella nota il sindacato fa anche riferimento all’interruzione dell’attività formativa degli agenti per l’utilizzo del taser. Da qui, la richiesta di un’immediata ripresa dell’attività formativa affinché tutto il personale possa essere "debitamente formato".