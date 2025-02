Fu denunciato dal Bologna, assolto Rosa

È stato assolto in appello, "per non avere commesso il fatto", dall’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai danni del Bologna calcio. Stiamo parlando dell’agente Giorgio Rosa, 67 anni, ex collaboratore che procacciava gli sponsor per il club per conto di Innova, società che aveva un contratto nel settore commerciale con i rossoblù. "Tutto quello che ho sempre sostenuto è vero – attacca ora Rosa –. Finalmente anche il tribunale mi ha dato ragione al cento per cento, dopo che già ero stato assolto in primo grado per tre delle quattro mail che mi erano contestate".

In primo grado, Rosa, difeso dall’avvocato Santo Donato, era infatti stato assolto per tre capi di imputazione su quattro e condannato a un paio di mesi per quell’ultimo, derubricato però da tentata estorsione appunto a esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ieri è stato assolto anche da quest’accusa. "Attendiamo le motivazioni per valutare prossime mosse", anticipa l’avvocato.

L’inchiesta era nata nell’estate del 2017 dopo la denuncia dell’ad del club, Claudio Fenucci. Sotto la lente del pm Roberto Ceroni finirono le quattro email inviate da Rosa tra dicembre 2016 e agosto 2017 ai vertici della società, tra cui il presidente Joey Saputo, con richieste, per l’accusa, di compensi non maturati per decine di migliaia di euro e minacce di rivolgersi ai media se non li avesse ricevuti. In un caso scriveva a Fenucci: "Se entro oggi alle 16 non avrò ricevuto il pagamento dei due anticipi delle provvigioni per un totale di 5mila euro e il 70% dei 14mila dello scorso anno per un totale 9.800 (...) darò mandato ai miei avvocati di procedere nei confronti di tutti i soggetti che stanno commettendo questa gigantesca truffa nei miei confronti"; a Saputo poi annunciò di volere raccontare ai giornali "la verità sulla gestione del Bologna".

f. o.