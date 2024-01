Fu star del Carosello . Addio a Ebro Arletti. Il pirata Salomone piange il suo ’papà’

Erano gli anni (belli) in cui ogni sera si aspettava che arrivassero le otto e mezza per vedere Carosello. "E dopo, tutti a letto", si diceva. Erano gli anni in cui tutti (e non solo i bambini) amavano personaggi come Calimero, Toto e Tata, la Svanitella, Riccardone e l’Omino coi baffi. E di quella fantastica stagione di creatività e di fantasia, Ebro Arletti è stato uno dei protagonisti: fumettista, disegnatore, pubblicitario, è scomparso ieri (a 82 anni d’età), proprio nel giorno in cui la tv italiana ha compiuto 70 anni.

Fra i personaggi disegnati dalla sua matita, il più famoso è certamente Salomone Pirata Pacioccone, creato insieme a Guido De Maria per gli spot dell’Amarena Fabbri.

Già dagli anni ‘60, Arletti fece parte del team della storica Paul Film fondata da Paul Campani, il re di Carosello, ideatore di tantissimi cortometraggi pubblicitari che ancora vivono nella memoria di tutta una generazione. Il suo talento per il disegno lo portò poi a collaborare, insieme a Bonvi, alla Vimder Film di De Maria. E proprio là nacque il personaggio di Salomone, il pirata bonaccione (dall’accento piemontese) che navigava per i sette mari insieme al pirata siciliano Mano di Fata e al nostromo Fortunato, di spiccate origini veneziane. Quando un nemico finiva nelle loro grinfie, Mano di Fata voleva subito fargli la festa, "Capetano, lo possiamo torturare?", ma Salomone lo fermava "Porta pazienza...". Per fare aprire la bocca al prigioniero di turno, bastava offrirgli la dolcissima amarena. Alle sceneggiature di questi spot – lo ha raccontato lui stesso – lavorò anche Francesco Guccini che per qualche tempo prestò pure la voce a un personaggio. Con i suoi disegni, Arletti fu il papà artistico del divertente pirata, che tutti i bimbi amavano. Sul suo canale Youtube si possono ancora gustare alcuni suoi caroselli e ‘sfogliare’ virtualmente diversi suoi disegni originali.

Superata l’epoca di Carosello, Ebro Arletti fondò l’agenzia Studio Arletti, poi fu cofondatore dell’agenzia Accordo, lavorando sempre nell’ambito della comunicazione pubblicitaria. Ha curato l’immagine, il logo e le campagne di molte aziende e associazioni di categoria, dal Consorzio invernale del Cimone alla Cassa di risparmio di Modena, da Blondi gioielli a Vescogni sport, oltre alla Confcommercio e al suo centro di formazione Iscom. Insieme a Challenger, lavorò anche con Alberto Tomba, testimonial del marchio di abbigliamento sportivo.

Ebro Arletti, del resto, è sempre stato un grande appassionato della montagna e degli sport invernali. Negli anni ‘80 vinse il campionato nazionale Uisp di slalom gigante e, sempre su Youtube, troviamo i filmato di alcune sue discese. Con Arletti, dunque, se ne va un altro pezzetto di una Modena ricca di estro, di inventiva, di genio: l’ultimo saluto gli verrà tributato oggi alle 15 presso le camere ardenti del Policlinico di Modena.