"Fu un incidente sul lavoro, non una disgrazia"

"Un tragico incidente sul posto di lavoro e non una disgrazia". A parlare è l’allora sindaca di Crevalcore, Valeria Rimondi. "Ribadisco – dice Rimondi, mai mancata alla commemorazione – che quello della Bolognina fu assolutamente un incidente sul posto di lavoro. Cinque ferrovieri morirono a causa di un posto di lavoro non sicuro e con loro dodici passeggeri. Tutto ciò per mancanza di sicurezza. Non c’era un secondo pedale, vale a dire il dispositivo che doveva ammortizzare la frenata, c’era un binario unico e mancava altra tecnologia, utile anche in caso di nebbia. Non è stata una disgrazia. La nebbia fittissima è stata una causa concatenante, ma dovevano esserci a bordo delle motrici altri strumenti atti a prevenire gli scontri".