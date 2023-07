’Fudrio’ colpisce ancora in centro con i furgoni del cibo gourmet

Dopo quattro anni, ritorna a Budrio: Fudrio - il Food Truck Festival questo weekend, da oggi a domenica, nel centro storico. Un food truck festival tra piatti gourmet e ricette della tradizione sapientemente miscelati in un cocktail di gusto davvero imperdibile per trascorrere le serate estive all’aperto.

Come ogni anno Food Truck Festival è un evento a ingresso gratuito che porterà 10 chef da tutta Italia con le loro cucine su ruota. Ogni furgoncino proporrà una varietà di prelibatezze che compongono un ricco menù: tutti i palati, anche i più sopraffini saranno soddisfatti. Tante le emozioni anche in musica con una rassegna di artisti e musicisti buskers che ogni giorno si esibiranno per grandi e piccini.

Cuore pulsante dell’evento sarà la piazza principale, Quirico Filopanti, dove prenderanno posto gli stand culinari e quello della celebre birra tedesca Warsteiner, partner dell’evento. Patrizio Grimaldi il curatore nonché inventore del Festival racconta: "Siamo arrivati alla quinta edizione di questo evento che ha sempre avuto un enorme successo. La qualità che portiamo ogni anno aumenta e per quest’edizione abbiamo deciso di puntare tutto sul gusto e lo spettacolo".

Parole rilanciate anche dalla prima cittadina di Budrio Debora Badiali: "Fudrio suona bene, per il gioco di parole e perché rimanda a passate edizioni divertenti e molto ben riuscite. Fu una bella idea nel 2016 e lo è anche oggi: una manifestazione che attrae a Budrio migliaia di persone, quindi un’ulteriore occasione per conoscere e far vivere il nostro centro storico". Le cucine su ruote saranno aperte il 7 luglio dalle 18 alle 24, sabato 8 luglio dalle 11 alle 24 e anche domenica dalle 11 alle 24.

z. p.