In fuga su un’auto rubata: ragazzino di 15 anni fermato dopo un inseguimento

Bologna, 24 gennaio 2025 – A tutta velocità su un’auto rubata, hanno ignorato l’alt dei carabinieri. Inseguiti nella notte, si sono impegnati in manovre pericolose e alla fine si sono schiantati contro un palo. Nonostante le ferite, sono scappati nei campi e i carabinieri ne hanno acciuffato uno su tre: è un ragazzino di 15 anni che è stato denunciato e poi affidato al padre, convocato in caserma d’urgenza.

E’ successo nella Bassa bolognese: l’inseguimento è iniziato a Bevilacqua, una frazione del comune di Crevalcore, quando i carabinieri sono stati chiamati dai residenti che hanno visto una Golf passare pianissimo davanti alle case, in una zona recentemente bersagliata dai furti.

Quando i carabinieri sono arrivati, hanno chiesto alle persone sulla Golf di fermarsi per un controllo, questi hanno reagito schiacciando sul pedale dell’acceleratore e scappando verso Palata Pepoli. Così è partito l’inseguimento a tutta velocità: i fuggiaschi hanno ignorato semafori e stop, mettendo quindi a rischio la loro incolumità e quella degli altri utenti della strada.

Qualche minuto dopo, l’automobilista ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un palo di una cabina elettrica, poi è sceso dal veicolo ed è fuggito a piedi. Anche i due passeggeri sono scesi e si sono dati alla fuga, nonostante l’invito a fermarsi. Uno dei due passeggeri è stato raggiunto. Durante l’inseguimento a piedi un militare si è infortunato. Soccorso dai sanitari del 118, il militare è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.

La Golf è poi rubata rubata qualche giorno fa nel parcheggio della stazione di Mirandola, in provincia di Modena. Accompagnato in caserma, il passeggero fermato è stato identificato in un 15enne e denunciato alla Procura dei Minorenni di Bologna per resistenza a un pubblico ufficiale, lesione personale aggravata e ricettazione in concorso.

Il ragazzino è stato poi affidato al padre, chiamato dai csarabinieri e informato della situazione.