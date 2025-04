Fuga dalla Dozza. L’evaso è stato arrestato. Era in stazione a Imola

Volendola vedere in maniera romantica, si può dire che Mneraj Fatbardh sia stato tradito dai sentimenti. Il trentaquattrenne albanese, evaso venerdì sera dalla Dozza, è stato fermato ieri poco prima di pranzo mentre entrava alla stazione di Imola. Fuggito dalla casa circondariale di via del Gomito, l’uomo si è diretto nella cittadina, dove ha affetti e appoggi. Ma proprio per questo l’attenzione della polizia penitenziaria e del Nir si è da subito concentrata su Imola, nei luoghi frequentati dall’uomo, nell’ipotesi che avesse deciso di chiedere aiuto. Un’ipotesi che si è rivelata giusta.

Fatbardh è stato bloccato dagli agenti e arrestato per evasione: è stato subito riportato alla Dozza, questa volta al reparto Giudiziario, dove sarebbe dovuto rientrare già venerdì sera. Infatti, il trentaquattrenne è scappato durante il trasferimento dalla sezione dei semiliberi, dove si trovava dallo scorso novembre: gli era appena stata notificata la revoca del beneficio. Una decisione presa dal giudice di sorveglianza dopo che Fatbardh agli inizi di marzo era stato arrestato dagli agenti del commissariato di Imola perché sorpreso a spacciare cocaina durante le ore in cui si trovava fuori dal carcere per lavoro. Nei locali che avrebbe dovuto pulire per conto di una ditta, la polizia aveva trovato soldi e sostanza. Così le uscite erano state subito sospese, in attesa della decisione del giudice arrivata proprio venerdì.

Stando a quanto ricostruito, per scappare il trentaquattrenne avrebbe approfittato di alcune circostanze fortuite. Nella sezione dei semiliberi, che si trova fuori dalla cinta muraria, c’era un solo agente della penitenziaria: il poliziotto doveva accompagnare Fatbardh nella sua nuova cella, quando sono rientrati altri sei detenuti, dopo le ore di lavoro fuori. Come prassi, ogni volta che i ‘semiliberi’ rientrano devono essere registrati e consegnare le loro cose prima di accedere alle stanze detentive. Stando a quanto ricostruito, l’agente avrebbe quindi detto a Fatbardh di attendere, mentre lui espletava questa pratica. E l’uomo, invece, senza farsi notare, avrebbe approfittato di questo frangente in cui il poliziotto era indaffarato, per uscire da una porta nel cortile, girare dietro la palazzina e arrampicarsi sulla cancellata. Niente di più semplice, per un esperto in furti d’appartamento. Fatbardh era infatti in carcere dal 2023, arrestato a Padova per rapine e furti in casa. Aveva il fine pena previsto nel 2028: sicuramente, dopo l’evasione lampo, lieviterà un po’.

"In merito alla vicenda dell’evasione dalla Dozza e dell’arresto di ieri a Imola non possiamo che porci qualche interrogativo sul sistema che porta alla concessione dei benefici penitenziari – dicono Giovanni Battista Durante e Francesco Campobasso del Sappe –. Strumento sicuramente indispensabile di rieducazione, ma spesso troppo poco filtrato dal lavoro della polizia penitenziaria che attraverso l’osservazione, se messa in condizione di farlo, potrebbe fornire tutti gli elementi utili a valutare la meritevolezza del beneficio richiesto".