Fuga di gas, boato all’alba. Crolla una casa: tutti illesi

(Modena)

"Siamo dei miracolati. Se avessi dormito, come a volte capita, nell’altra camera oggi non sarei qui. Quando ho avvertito il boato sono corsa dai miei figli: per fortuna erano sani e salvi, nei loro letti. Dopo di che ho sentito gridare mia mamma, ma il pianerottolo non c’era più: ho provato a scendere e siamo caduti più in basso di mezzo metro. Mentre mio marito portava fuori i ragazzi, io ho tolto i detriti da mia madre, che aveva anche una trave sul collo". E’ questo il racconto scioccante della proprietaria dell’abitazione che, alle 4 di ieri, è improvvisamente esplosa. Di quella casa, a Rovereto sul Secchia nel Modenese, che aveva resistito al sisma del 2012, sono rimaste soltanto macerie: l’unica parte rimasta in piedi dovrà essere demolita.

Alle 4.10, all’improvviso, un grande boato ha squarciato il silenzio della notte: dal garage di quella che era una graziosa villetta al civico 16 in via Mirco Marri si sono sprigionate le fiamme. Una fuga di gas (ma l’origine al momento è sconosciuta) ha dato origine alla deflagrazione e, successivamente, al rogo. Le ipotesi al vaglio sono diverse: una perdita partita dal tubo collegato alla strada o da quello dell’impianto della casa, ma anche l’auto alimentata a gas, parcheggiata in garage insieme ad una seconda, elettrica. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco con numerose squadre, i carabinieri, la protezione civile e i sanitari del 118 ma, fortunatamente, nessuno degli otto residenti della strada trasportati in ospedale, all’infuori di qualche taglio, ha riportato ferite. La violenta deflagrazione ha prodotto ha investito con rottami, tegole e grondaie, nel raggio d’oltre cento metri, diverse abitazioni limitrofe, una delle quali, situata accanto a quella crollata, è stata dichiarata inagibile. Tra i coinvolti anche la trentenne moldava Daniela Gavrilovici, che partorirà a giorni. "Mia moglie dormiva proprio nella camera, al primo piano, di fronte alla palazzina esplosa - racconta ancora scosso il marito Gheorghe Danalachi – la finestra della camera è volata proprio sopra il suo letto".

Valentina Reggiani