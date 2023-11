Fuga di gas a Minerbio (Bologna): strada chiusa e residenti evacuati

Minerbio (Bologna), 20 novembre 2023 - Paura nel tardo pomeriggio di oggi, a Minerbio, a causa di un’importante fuga di gas che sta tuttora tenendo impegnate varie squadre dei vigili del fuoco e la Polizia locale congiunta di Minerbio, Baricella e Malalbergo.

Si tratta delle vie Don Minzoni e Roma. Alla base della fuga di gas ci sarebbe un errore fatto da alcuni tecnici: durante la ricerca di un cavo Enel guasto la ditta avrebbe rotto un tubo del gas che ora Hera sta cercando di riparare. La strada è chiusa e la circolazione interrotta. Stando ai vigili non ci sarebbe, per fortuna, pericolo di esplosione.

Alcuni residenti vicini alla rottura sono stati evacuati, altri, sentendo il forte odore di gas se ne sono andati in autonomia per sicurezza. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per il ripristino della situazione.