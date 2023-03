Fuga di gas a Bologna, chiusa via delle Moline per la seconda sera di fila

Vigili del fuoco in via delle Moline per una perdita di gas

Bologna, 11 marzo 2023 – Via delle Moline chiusa, per la seconda sera di fila, per una fuga di gas. I vigili del fuoco e gli operai del pronto intervento sono intervenuti nella centralissima strada della zona universitaria, assieme a una pattuglia della polizia locale, per la prima volta ieri sera, intorno alle 21, chiudendo al passaggio pedonale il tratto in cui era in corso l’intervento di riparazione.

Evacuati appartamenti e negozi

Sembrava che il problema fosse stato risolto, ma questa sera, intorno alle 19, i pompieri sono dovuti tornare in via delle Moline, per lo stesso problema.

Alcuni appartamenti e negozi nel raggio di 50 metri dal civico 13, interessato dalla fuga, sono stati evacuati per precauzione e la strada è stata interrotta, in attesa che i tecnici di Hera trovino il punto esatto del guasto e lo riparino.