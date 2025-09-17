Il papà di un extraterrestre

Il papà di un extraterrestre
17 set 2025
Fuga di gas in via dei Mille: strada chiusa, tecnici di Hera al lavoro

Sul posto anche polizia locale e vigili del fuoco. Il guasto non è dovuto ai lavori del tram

Bologna, 17 settembre 2025 – I tecnici di Hera, i vigili del fuoco e la polizia locale sono al lavoro in via dei Mille, chiusa in entrambi i sensi di marcia per una fuga di gas.

Il guasto riguarda una tubatura di rete e gli operai stanno cercando di individuare la rottura: l’area interessata è all’angolo con via Galliera ed è stata messa in sicurezza. Al momento, la fornitura di gas per le abitazioni è comunque garantita: nessun  utente è senza.

Stando a quanto si apprende il problema non è dovuto ai lavori del tram, che tra l’altro in quel tratto di via dei Mille non sono neppure ancora iniziati. 

