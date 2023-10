Fugge al controllo degli agenti. Preso dopo inseguimento da film

Prima un inseguimento a folle velocità, poi l’arresto. Nella tarda mattinata di lunedì scorso, intorno alle 13, un cittadino di origine marocchina di 32 anni è stato bloccato dagli agenti della polizia dopo una fuga da film tra le vie della città. Il tutto è iniziato in via Vasco de Gama quando, durante un normale servizio di controllo del territorio volto alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno riconosciuto il trentaduenne in quanto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati in materia di droga. Il malvivente, a bordo della sua macchina, alla vista degli agenti ha immediatamente messo in moto lanciandosi a tutta velocità per le vie della zona nel tentativo di fuggire al controllo: la caccia all’uomo ha reso necessario un ulteriore dispiegamento di forze, motivo per cui sono intervenuti altri agenti, oltre alle volanti e agli uomini del commissariato Bolognina-Pontevecchio.

Durante l’inseguimento, tra l’altro, una delle auto della polizia, a causa dell’alta velocità, ha sbandato finendo fuori strada: fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per gli agenti coinvolti che hanno riportato solo alcune contusioni.

La folle corsa del trentaduenne è finita in via Marco Polo, dove l’uomo è stato bloccato dai poliziotti e successivamente portato al carcere delle Dozza in attesa della convalida dell’arresto. A bordo dell’auto del malvivente, sottoposta a perquisizione dopo l’arresto, sono stati inoltre trovati 2.350 euro in contanti, presumibilmente proventi dell’attività di spaccio di stupefacenti.

Per il cittadino marocchino le accuse sono di tentato omicidio, a causa della condotta pericolosa durante la quale ha messo a rischio l’incolumità degli agenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni finalizzate alla resistenza.

Chiara Caravelli