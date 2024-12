Fugge all’alt dei carabinieri poi li aggredisce

Carabinieri aggrediti da un automobilista che voleva evitare il controllo e che ha rischiato di investire un pedone in via San Paolo. I militari della Tenenza di Medicina hanno arrestato un uomo italiano di 54 anni per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale aggravata, oltre che per il rifiuto di sottoporsi ad accertamento con l’etilometro.

È successo nella notte del 21 dicembre scorso, alle 22. I militari della Tenenza di Luca Filopei che si trovavano di pattuglia in piazza Garibaldi hanno notato il soggetto che usciva da un bar della zona per, poi, salire in auto. I carabinieri hanno da subito notato che l’uomo, alla guida di una Opel, procedeva a zig zag e in modo pericoloso, cambiando anche repentinamente la direzione di marcia. A quel punto la pattuglia ha deciso di intimare l’alt al 54enne. Questo, però, non solo non si è fermato alla vista della paletta dei militari, ma è fuggito a folle velocità cercando di seminare la pattuglia. Da qui è nato un inseguimento rocambolesco.

Il 54enne, infatti, ha mantenuto una guida veloce e spericolata attraversando il centro abitato di Medicina e mettendo in pericolo sè stesso e gli altri utenti della strada: un pedone ha rischiato di essere falciato dall’auto dell’uomo. All’altezza di via Buozzi il 54enne è poi sceso dal veicolo, tentando la fuga a piedi, ma i carabinieri, raggiunti da un’altra pattuglia in supporto, lo hanno fermato, invitandolo ad esibire i documenti di guida e circolazione. Infastidito dalla richiesta dei militari, l’automobilista li ha aggrediti con calci e pugni, costringendoli ad adottare dei provvedimenti: l’utilizzo dello spray urticante che ha risolto la situazione, neutralizzando la condotta violenta e quasi inarrestabile dell’uomo. Nonostante tutto, i due carabinieri sono rimasti feriti. Soccorsi dai sanitari del 118, i due militari sono stati giudicati guaribili in tre giorni. Il 54enne è stato arrestato, in attesa di essere processato con giudizio direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna. A seguito della direttissima l’arresto è stato convalidato e il soggetto è stato sottoposto all’obbligo di presentazione presso gli uffici della polizia giudiziaria della Tenenza di Medicina.

Zoe Pederzini