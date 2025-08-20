Fugge all’alt: inseguimento da film. Preso pregiudicato, agente ferita

Inseguimento da film per le strade di Persiceto. Protagonisti un Yamaha TMax e un mezzo Subaru 4x4 della polizia locale. Con l’epilogo del motociclista, un pregiudicato per tentato omicidio, che è stato sanzionato a livello amministrativo e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

É successo nel pomeriggio dell’altro ieri quando l’uomo di origini pugliesi sulla quarantina, è incappato in un posto di controllo in via Crevalcore e non si è fermato all’alt della polizia locale. Anzi ha accelerato, schivando gli agenti che volevano fermarlo e ha proseguito cercando di far perdere le tracce.

Gli agenti della Locale sono risaliti in fretta sul mezzo di servizio e si sono messi a caccia del centauro. E sono riusciti a individuarlo mentre il TMax faceva pericolosamente uno slalom tra le macchine, non tante visto il periodo di vacanze, in transito. Con abilità, gli agenti, sul mezzo in dotazione, sono rimasti incollati allo scooterista e l’hanno costretto a svoltare in via Anime e successivamente, in una strada sterrata in via Romitta. E qui il fuggitivo è stato bloccato anche perché gli era stata resa difficile la guida dato il fondo della strada ghiaiato.

Tuttavia il quarantenne si è dimostrato aggressivo e ha reagito entrando in colluttazione con gli agenti, tanto che una donna ha riportato la frattura di un pollice. Gli agenti e il fuggitivo nella colluttazione sono anche caduti a terra e alla fine per placare l’agitazione dello scooterista è stato necessario spruzzare lo spray urticante in dotazione.

E durante il controllo, il quarantenne è risultato pregiudicato, aveva la patente revocata e il TMax di sua proprietà non aveva la copertura assicurativa. È emerso ancora che il fuggitivo, di origini pugliesi, era stato rilasciato recentemente dal carcere a termine del periodo di condanna per tentato omicidio.

Negli uffici della polizia locale di via Cappuccini, all’uomo sono stati consegnati a mano i verbali per le violazioni al Codice della strada: un verbale di 5.000 euro per guida senza patente, un verbale di 800 euro per guida senza copertura assicurativa e lo scooter è stato sequestrato. Infine al quarantenne è stata notificata la denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Pier Luigi Trombetta