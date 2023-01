Fugge dopo lo schianto, denunciato dai vigili

di Pier Luigi Trombetta

Esce di strada con l’automobile e danneggia la recinzione di una abitazione in circonvallazione Vittorio Veneto a San Giovanni in Persiceto. E invece di fermarsi riparte.

Ma la ‘prodezza’ non è sfuggita alle telecamere di sorveglianza le cui immagini, assieme ad alcune testimonianze rese da testimoni oculari, hanno permesso di identificare l’automobilista in questione. E si tratta di un persicetano. Tutto è successo l’altra notte e sul posto è intervenuta la polizia locale di Persiceto per un sopralluogo. Non è stato registrato nessun ferito ma danni consistenti alla recinzione dell’abitazione. "La pattuglia della polizia – spiega Luca Nasci, comandante della Locale – ha interrogato i residenti della zona per rintracciare il pirata della strada che non si è fermato. Incrociando i dati forniti dalla videosorveglianza gli agenti hanno individuato il responsabile a cui verranno addebitate le spese e le conseguenze di non essersi fermato. Resta da chiarire il motivo dell’uscita di strada. E gli esami tossicologici non possono essere d’aiuto perché è passato del tempo".

E sul tema della polizia locale Nasci fa sapere che è stato istituito un servizio domenicale. E che, dallo scorso dicembre, ogni venerdì mattina la Locale è presente nella frazione di San Matteo della Decima con un ufficio mobile attrezzato per ricevere segnalazioni, esposti e denunce.

"Quello di Decima – continua Nasci – vuol essere un punto di contatto immediato con i cittadini, al fine di assicurare il servizio di polizia di prossimità e per facilitare i residenti. In particolare coloro che hanno difficoltà a recarsi nella sede del nostro comando in via Cappuccini a San Giovanni in Persiceto. Questa modalità di polizia di prossimità nasce con lo scopo di fornire ai cittadini un servizio di ascolto il più possibile rapido ed efficiente, per rispondere in modo efficace alle loro richieste".

Da circa un anno, la Polizia locale è uscita dal Corpo unico dell’Unione di Terre d’Acqua per il ritorno alla gestione comunale. "In questo primo anno in autonomia – afferma il comandante – si è potuto organizzare, in maniera credo efficace, il nostro comando, suddividendo la struttura in unità operative con a capo un ufficiale di provata esperienza. Oltre a definire la lista delle attività e delle rispettive competenze, si sono declinati gli indirizzi strategici finalizzati all’aumento della presenza sul territorio".

E aggiunge: "In sostanza, lo scopo è quello di aumentare la sicurezza urbana e stradale. Sono stati mesi intensi e faticosi ma, con la recente assunzione di cinque nuovi agenti, la strada per un reale potenziamento della polizia locale è imboccata. Anche perché il piano triennale prevede per il prossimo anno l’assunzione di altri tre nuovi operatori", conclude il comandante.