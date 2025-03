Fugge con materiale elettronico rubato: 17enne fermato e denunciato

San Giovanni in Persiceto (Bologna), 3 marzo 2025 - Sono stati scoperti a nascondersi con fare sospetto t r a le auto in sosta in zona stazione e quando hanno capito di essere stati scoperti dalla polizia hanno tentato di scappare. La fuga è però durata poco e i tre ragazzi sono stati fermati dagli agenti.

Uno dei tre, un ragazzo minorenne di 17 anni, è stato trovato in possesso di diverso materiale elettronico di vario genere, probabilmente rubato, motivo per cui è stato denunciato per ricettazione e riaffidato ai genitori.

Il tutto è accaduto poco prima di mezzanotte di sabato 1 marzo, quando la volante del Commissariato di San Giovanni in Persiceto ha inseguito e bloccato un gruppo di tre giovani, uno dei quali minorenne, nelle vicinanze della stazione.

I tre erano fermi tra le macchine in sosta, ma alla vista della volante hanno provato a darsi alla fuga, senza però riuscirci. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che il minorenne, di 17 anni, aveva nascosto nel giaccone diverso materiale elettronico di vario genere, i quali sembrerebbero riconducibili a un furto avvenuto nel negozio Action poche ore prima e su cui indagano i carabinieri, oltre a uno spray al peperoncino.

Per tale motivo il ragazzo è stato denunciato per ricettazione e riaffidato ai genitori. Gli agenti hanno poi avviato gli accertamenti, basati sull’analisi delle immagini di videosorveglianza del negozio, per valutare le eventuali responsabilità dei tre ragazzi, provenienti dal modenese e già gravati da precedenti penali quali rapina, ricettazione, false attestazioni a pubblico ufficiale e invasione di terreni ed edifici.