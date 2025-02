Fugge in auto dai carabinieri per 5 comuni

Fugge in auto, per le strade dei Comuni di Minerbio, Bentivoglio, Granarolo dell’Emilia, Budrio e Castelmaggiore, ed è senza patente. I carabinieri della stazione di Minerbio hanno arrestato un 38enne di origine albanese, pregiudicato, ora accusato del reato di resistenza aggravata a un pubblico ufficiale. Il malvivente è stato anche denunciato a piede libero per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e per guida con patente revocata.

Durante la notte tra sabato e domenica la pattuglia della locale stazione era impegnata nel servizio di controllo del territorio e, al momento del fatto, ferma all’intersezione tra via Chiesa e via Nazionale, in località Cà De Fabbri a Minerbio.

A un certo punto i militari hanno visto sopraggiungere un’autovettura, guidata a forte velocità, dirigersi verso Bologna. La pattuglia si è messa all’inseguimento dell’auto il cui conducente, poi identificato nel 38enne straniero, nonostante le diverse segnalazioni dei carabinieri che gli hanno intimato più volte di fermarsi, invece di decelerare e stopparsi per il controllo, ha aumentato sempre di più la velocità.

Nel tentativo di eludere il controllo e seminare la pattuglia il malvivente ha innescato un vero e proprio inseguimento a velocità sostenuta, mettendo in pericolo anche altri utenti della strada, tra varie strade dei Comuni di Minerbio, Bentivoglio, Granarolo dell’Emilia, Budrio e Castelmaggiore. Il veicolo in fuga, una Peugeot di colore bianco, durante la sua corsa ha commesso innumerevoli infrazioni al codice della strada effettuando, in più occasioni, manovre pericolose e repentini cambi di direzione anche a distanze molto ravvicinate da altre auto.

Solo grazie alla sinergia tra più di cinque gazzelle dei carabinieri sopraggiunte dai territori limitrofi, tutte coordinate dalle centrali operative di Molinella e Bologna, è stato possibile bloccare l’autovettura in fuga sbarrandole la strada in via di Vittorio a Castel Maggiore. Invitato a scendere dal veicolo il 38enne ha opposto un’attiva resistenza nei confronti dei militari cercando più volte di divincolarsi. Bloccato l’uomo è stato perquisito e portato in caserma. Nello sportello anteriore, dal lato del guidatore, è stato rinvenuto un cacciavite, uno zaino di colore nero con due cappellini, un paio di guanti, un altro cacciavite, un cutter e due federe di colore grigio.

Nel corso degli accertamenti, l’uomo è risultato sprovvisto di patente di guida perché revocata per recidività nel biennio e attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia giudiziaria a seguito di una recente condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione per reati di resistenza a pubblico ufficiale, furto in abitazione e lesioni personali. Su disposizione del pubblico ministero è stato portato alla Dozza a disposizione del gip.

Zoe Pederzini