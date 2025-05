Fugge in bici dai carabinieri. E li conduce a 5 chili di hashish

Cinquanta panetti di hashish, per 5 chili e 200 grammi totali. E anche 3.700 euro. Sono stati sequestrati dai carabinieri del Radiomobile, al termine di un inseguimento iniziato, l’altra sera, in via Marco Polo. L’attenzione dei militari dell’Arma, impegnati nel servizio di controllo del territorio, è stata attirata da un ragazzo, che si trovava in sella a una bici elettrica. L’uomo, di origine nordafricana, alla vista della gazzella dei carabinieri ha subito accelerato la sua andatura, cercando di allontanarsi.

Una manovra che ha ovviamente spinto i carabinieri a seguirlo: è partito così un inseguimento conclusosi in via della Selva Pescarola, dove il ciclista fuggitivo si è infilato nella zona pedonale, costringendo i militari ad abbandonare l’auto e seguirlo a piedi. Tuttavia, il buio e il vantaggio dato dalla velocità della bici elettrica, ha fatto perdere, in un primo momento, ai militari le sue tracce. Finché l’uomo è stato notato di nuovo assieme ad altre tre persone, presumibilmente suoi connazionali.

Tutti sono fuggiti nelle campagne circostanti, rifugiandosi in qualcuno dei casolari abbandonati che punteggiano l’area e scomparendo. Uno degli amici del ‘ciclista’ aveva con sé uno zaintetto, che ha perso durante la fuga. Lo zaino è stato subito recuperato dai militari: all’interno i carabinieri hanno trovato 50 panetti di hashish, per un peso complessivo di 5,2 chili. Non solo: c’erano anche molti soldi, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto è stato sequestrato. Perché poi il fuggitivo, che non aveva all’apparenza nulla con sé, abbia portato i carabinieri sulla strada giusta per trovare la droga, resta una domanda a cui è difficile dare una risposta.

n. t.